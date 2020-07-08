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В ВСУ за сутки обнаружили еще 3 случая COVID-19

В ВСУ за сутки обнаружили еще 3 случая COVID-19

КИЕВ. 8 июля. УНН. В Вооруженных Силах Украины, по состоянию на 10:00 8 июля, острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 161 человек, за минувшие сутки зарегистрировано 3 новых случая. Об этом сообщает командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

"По состоянию на 10:00 8 июля в Вооруженных Силах Украины болеет 161 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 393 человека, летальных случаев - 5", - сообщили в командовании.

Отмечается, что на изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 624 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 254 человека.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Работники ВС Украины находятся на лечении в учреждениях здравоохранения. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - резюмировали военные медики.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных на СOVID-19.

Источник: УНН
Теги: ВСУ, Коронавирус, карантин
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