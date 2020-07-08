Пожары в Луганской области: Зеленский распорядился задействовать авиацию, несмотря на позицию боевиков

КИЕВ. 8 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский принял решение использовать авиацию для тушения лесных пожаров в Луганской области, несмотря на то, что позиция боевиков о прекращении огня остается неопределенной. Об этом на брифинге в Луганской области заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.

"У нас есть три очага, которые вызывают беспокойство по гасению пожара. Президент сейчас принял решение по использованию авиации. Авиация уже в воздухе. Особенность принятия решения - это близость контактной линии и отсутствие у нас понимания со стороны окупационных властей с той стороны контактной линии", - сказал министр.

По его словам, штаб ставит задачу до конца дня локализовать все очаги возгорания.

Как сообщалось ранее в УНН, глава ОГА заявил, что в Луганской области не смогли использовать специализированный самолет из-за того, что боевики отказались обеспечить режим тишины для тушения пожара под Северодонецком.