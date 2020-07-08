Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,17 -0,0085  EUR: 30,51 -0,1523 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Суд продолжает избирать меру пресечения Порошенко
Эксклюзивные новости УНН
Психолог рассказала, почему так много сексизма в современном мире и как с ним бороться
Психолог рассказала, почему так много сексизма в современном мире и как с ним бороться
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
3045

Чечеткин заявил об отсутствии угрозы населенным пунктам из-за пожаров в Луганской области

Чечеткин заявил об отсутствии угрозы населенным пунктам из-за пожаров в Луганской области

Николай Чечеткин

КИЕВ. 8 июля. УНН. На сегодня угроза населенным пунктам вследствие лесных пожаров в Луганской области отсутствует. Об этом сообщил на брифинге в Луганской области глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, передает корреспондент УНН.

"На сегодня угроза населенным пунктам отсутствует, работает пожарная авиация. Я думаю, мы со своими задачами справимся в ближайшее время", - сказал Чечеткин.

По его словам, накануне, как только ГСЧС получила информацию о лесных пожарах, туда были сосредоточены необходимые силы и средства Луганского гарнизона, остались только силы для защиты города Лисичанск.

"Затем, в связи с тем, что был очень сильный ветер, 25 м/с и он резко менял направление, пожар начала распространяться хаотично и в непрогнозируемых направлениях. Основные наши усилия были сосредоточены на тушении лесного пожара, но из-за сильных порывов ветра пожар перекинулся на населенный пункт. Оценив ситуацию, мы привлекли технику из других регионов. В настоящее время только от ГСЧС в Луганской области работает 113 единиц техники и более 500 человек личного состава. К тому же, подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии и инженерная техника Вооруженных сил Украины, которая осуществляет пробивку минерализованных полос", - сообщил глава ГСЧС.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский распорядился задействовать авиацию, несмотря на позицию боевиков.

Напомним, Зеленский заявил о пяти жертвах пожаров в Луганской области. Также Президент пообещал по 300 тыс. грн семьям, которые потеряли дома из-за пожаров.

Источник: УНН
Теги: Луганская ОГА, пожары, ГСЧС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.