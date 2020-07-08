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Суд продолжил заседание по избранию меры пресечения Порошенко

Суд продолжил заседание по избранию меры пресечения Порошенко

КИЕВ. 8 июля. УНН. Печерский районный суд города Киева продолжил судебное заседание по избранию меры пресечения пятому Президенту Украины, народному депутату от партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко, которого подозревают в превышении полномочий при назначении на должность заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко, передает корреспондент УНН.

Так, судебное заседание продолжилось после недельного перерыва в рассмотрении дела. Отметим, Петр Порошенко прибыл под стены суда, где собрались люди в поддержку политика, примерно в 11:05.

Напомним, Печерский районный суд города Киева объявил перерыв до 8 июля в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко, которого подозревают в издании незаконного указа о назначении Сергея Семочко первым заместителем председателя СВР.

Как ранее сообщалось в УНН, суд принял ходатайство об изменении меры пресечения Порошенко с содержания под стражей на личное обязательство. Офис Генерального прокурора Украины ранее подавал в Печерский районный суд Киева ходатайство о применении к Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 10 млн грн.

Ранее в ГБР заявили, что сообщено о подозрении пятому президенту Украины. Генпрокурор Ирина Венедиктова во время брифинга заявила, что подписала подозрение Порошенко о превышении полномочий в деле о назначении на должность заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Источник: УНН
Теги: суд, Петр Порошенко

В тексте упоминаются

Порошенко Петр
Порошенко Петр
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