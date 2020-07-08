Следствие по делу Порошенко продлили на три месяца

КИЕВ. 8 июля. УНН. Печерский районный суд Киева продлил на три месяца следствие по делу пятого Президента Украины Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы СВР. Об этом Порошенко заявил журналистам в среду, передает корреспондент УНН.

"Сегодня ночью Печерский районный суд города Киева принял решение еще на 3 месяца продлить следствие, расследование дела о назначении мной Сергея Семочко первым заместителем председателя СВР", - заявил он.

Напомним, в Печерский суд поступил документ о том, что следствие просит продлить сроки предварительного расследования по делу пятого Президента Украины Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко первым заместителем председателя СВР до 10 октября.