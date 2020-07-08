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Аваков: все очаги пожара вблизи Северодонецка должны быть локализованы сегодня

Аваков: все очаги пожара вблизи Северодонецка должны быть локализованы сегодня

КИЕВ. 8 июля. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что сейчас есть три очага пожара, которые вызывают беспокойство. Все очаги пожара вблизи Северодонецка. Об этом министр заявил во время брифинга после заседания оперативного штаба в Луганской области, где произошли масштабные пожары, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службу ГСЧС Украины.

"У нас есть три очага пожара, которые вызывают беспокойство. Сейчас мы ставим задачу до конца суток полностью локализовать все очаги, с тем, чтобы даже если ветер вновь усилится, мы не имели никаких рисков. К концу суток должны быть полностью локализованы все очаги пожара вблизи Северодонецка", - отметил Аваков.

Глава МВД добавил, что по решению Президента для ликвидации пожара было привлечено авиацию.

Напомним, глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин ранее сообщил, что в настоящее время угрозы населенным пунктам нет, а в полиции назвали три основных версии возникновения масштабного пожара в Луганской области.

Как сообщалось ранее в УНН, 6 июля в Новоайдарском районе Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошла лесной пожар на площади 60 га. Очаги горения на утро 8 июля наблюдаются вблизи трех сел.

Также Зеленский распорядился задействовать авиацию, несмотря на позицию боевиков.

Напомним, Зеленский заявил о пяти жертвах пожаров в Луганской области. Также Президент пообещал по 300 тыс. грн семьям, которые потеряли дом из-за пожаров.

Источник: УНН
Теги: МВД, Арсен Аваков, пожары, ГСЧС, Луганск и Луганская область
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