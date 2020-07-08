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Новости: Киев
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Кличко рассказал, сколько тестов на COVID-19 сделал за все время Киевский лабцентр Минздрава

Кличко рассказал, сколько тестов на COVID-19 сделал за все время Киевский лабцентр Минздрава

КИЕВ. 8 июля. УНН. За все время Киевский лабораторный центр Минздрава Украины сделал около 46 тыс. исследований и ПЦР-тестов на COVID-19. Об этом во время брифинга сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Сообщу, что за весь период Киевский лабораторный центр Минздрава Украины сделал почти 46 тыс. исследований и ПЦР-тестов (на COVID-19, - ред.). Делают такие исследования в четырех коммунальных учреждениях, а также в частных клиниках, государственных медицинских учреждениях. В частности, мобильные бригады медиков с начала работы отобрали почти 30 тыс. образцов биоматериала для исследований", - сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что показатель тестирования в Киеве самый высокий по Украине и составляет более 94 тестов на 100 тыс. населения.

Напомним, в Киеве всплеск COVID-19: за сутки обнаружили еще 114 больных.

Источник: УНН
Теги: Киев, Виталий Кличко, Коронавирус, тестирование
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