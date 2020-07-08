ВМС Украины провели сбор-поход в Черном море

КИЕВ. 8 июля. УНН. В акватории Черного моря состоялся сбор-поход кораблей, катеров и судов Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, в ходе которого личный состав отработал тактические упражнения, среди которых высадку морского десанта на необорудованном побережье в условиях господства противника. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В акватории Черного моря состоялся сбор-поход кораблей, катеров и судов национального флота с целью отработки элементов боевой подготовки, слаженности подразделений разнородных сил и демонстрации их присутствия в Черноморском регионе. Кроме корабельно-катерного состава, в мероприятии приняли участие подразделения морской пехоты, морской авиации и тактической авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе сбор-похода личный состав отработал ряд тактических упражнений, среди которых высадка морского десанта на необорудованное побережье в условиях господства противника в море и воздушном пространстве, ведения минно-заградительных действий, защита морских коммуникаций, недопущение блокирования пункта базирования и тому подобное. В завершение, военные в составе тактических разнородных групп отработали действия по отражению нападения противника в море и оказанию помощи судну, терпящему бедствие.

"Основой проведенного сбор-похода стали корабли, катера и суда, которые в этом году были возведены в флотилию ВМС ВС Украины, а управление силами осуществлялось с корабельного пункта управления. В соответствии с распределением функций по стандартам НАТО, флотилия и в дальнейшем будет работать в направлении обретения возможностей по подготовке корабельного состава", - добавляется в сообщении.

Напомним, Зеленский заявлял, что Украина никогда не позволит разрушить систему Черноморской безопасности, а украинский флот станет образцом мощности, современности и настоящей гордостью страны.