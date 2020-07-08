В Киеве начали проверять ночные клубы и дискотеки на соблюдение требований карантина

КИЕВ. 8 июля. УНН. В Киеве начали проверять развлекательные заведения, в частности ночные клубы и дискотеки, по соблюдению ими регламентов работы, поскольку им не разрешено работать после 22:00 в связи с карантинными ограничениями. Об этом во время брифинга в среду сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Как вы знаете, ресторанам, кафе, кинотеатрам разрешили работать после 22:00. А вот различным развлекательным заведениям - нет. Но не все из них придерживаются регламентов работы. Госпродпотребслужба совместно с полицией начала проверки развлекательных заведений столицы. Мобильные группы проверяют ночные клубы, дискотеки - как они придерживаются ограничений", - проинформировал Кличко.

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Он выразил убежденность в том, что ответственность за нарушение должна быть суровой, ведь речь идет о безопасности и здоровье людей.

Напомним, 1 июля в Киеве приняли решение об усилении противоэпидемических мероприятий. Поэтому, в частности, было ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений, в том числе, кинотеатров - до 22:00.