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В Одессе сообщили о подозрении военному, который организовал схрон и сбывал боеприпасы

В Одессе сообщили о подозрении военному, который организовал схрон и сбывал боеприпасы

КИЕВ. 8 июля. УНН. В Одессе объявили о подозрении военнослужащему Вооруженных сил, который подозревается в похищении и вывозе из воинской части для перепродажи значительного количества взрывчатых веществ и боеприпасов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к незаконной деятельности.

Так, по предварительной версии следствия, военнослужащий Вооруженных сил похитил и вывез из воинской части для перепродажи значительное количество взрывчатых веществ и боеприпасов. Оперативники спецслужбы задокументировали продажу военнослужащим двух гранат Ф-1 и РГД-5 и задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, из схрона, который злоумышленник устроил у охранной зоны энергообъекта, правоохранители изъяли 4,9 кг тротила, 17 гранат РГД-5, 11 гранат Ф-1 и 2 мины. Обнаруженные средства поражения переданы на экспертизу.

По заключению экспертов, в случае неконтролируемой детонации средств поражения создавалась угроза обесточивания нескольких районов области.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Одесса и Одесская область, взрывчатка, военные
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