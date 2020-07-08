К концу карантина учеба будет дистанционной - Кличко

КИЕВ. 8 июля. УНН. Департамент образования КГГА дал рекомендации всем учебным заведениям в столице подготовить планы и разработать форму дистанционного обучения, поскольку возобновление учебного процесса в обычном режиме возможно на четвертом этапе выхода из карантина, к которому большинство регионов не готовы. Об этом во время брифинга сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Планом выхода из карантина, который сделало правительство, возобновление учебного процесса в обычном режиме возможно на четвертом этапе выхода из карантина. К которому, к сожалению, большинство регионов страны не готовы. Из-за высокого уровня заболеваемости. Поэтому, беря во внимание рекомендации правительства, могу сказать одно: до конца карантина обучение будет дистанционным. Исходя из этого, департамент образования КГГА дал рекомендации всем учебным заведениям подготовить планы и разработать форму дистанционного обучения. Таким образом, каждая школа имеет возможность адаптировать программу к техническим возможностям учеников и учителей", - сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что город делает все, чтобы 1 сентября, при благоприятной эпидемиологической ситуации, начать учебный процесс в школах.

"Хочу отметить, что мы уже выделили почти 4 млрд грн на подготовку учебных заведений. Больше всего средств, около 2 миллиардов, направили на ремонты учебных заведений и на общегородские программы", - добавил Виталий Кличко.

По его словам, в этом году откроют 7 обновленных учебных заведений, в частности - 3 детских сада и 2 - после полной реконструкции. Также планируется завершить и масштабные реконструкции с пристройками в 2 школах.

"1 июля в школах завершился прием документов для первых классов. Почти 99% семей уже определились с местом обучения своего ребенка. Треть из них - воспользовалась гарантированным правом первоочередного зачисления. После первого этапа поощрения в каждой третьей школе города Киева остались свободные места. Всего более 3 тыс.", - добавил Виталий Кличко.

Напомним, Шмыгаль не исключает дистанционного обучения с сентября.



