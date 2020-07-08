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ТКГ собралась на заседание: Украина призывает к "режиму тишины" из-за пожаров в Луганской области

ТКГ собралась на заседание: Украина призывает к "режиму тишины" из-за пожаров в Луганской области

КИЕВ. 8 июля. УНН. В формате видеоконференции началось очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, украинская сторона призывает к установлению режима тишины в связи с ситуацией в Луганской области, где бушуют лесные пожары. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Президента.

"Началось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по мирному урегулированию на Донбассе. Встреча проходит в формате видеоконференции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, перед началом заседания ТКГ руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что накануне в Луганской области вблизи линии разграничения сил и средств возник масштабный лесной пожар, в результате которого пострадал населенный пункт и погибли люди. Очаги горения наблюдаются в лесных массивах вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.

Место ЧП срочно посетил Президент Украины Владимир Зеленский. Ему доложили, что ликвидация возгорания осложняется близостью линии разграничения.

"Учитывая опасность переброски пламени на населенные пункты усилением ветра и жаркой погоды, Андрей Ермак призвал участников Трехсторонней контактной группы к обеспечению установления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - говорится в сообщении Офиса Президента.

"Считаю, что на очередном заседании ТКГ стоит в очередной раз предметно рассмотреть вопрос установления режима тишины, ведь нашей общей задачей является недопущение новых человеческих жертв среди мирного населения", - сказал руководитель Офиса Президента Украины.

Как сообщал УНН, 6 июля в Новоайдарском районе Луганской на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар на площади 60 га. Впоследствии он перекинулся на поселки.

Очаги горения на утро 8 июля наблюдаются вблизи трех сел.

Также напомним, что в Луганской области не смогли использовать специализированный самолет из-за того, что боевики отказались обеспечить режим тишины для тушения пожара под Северодонецком.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, режим тишины, контактная группа, лесные пожары, Луганск и Луганская область, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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