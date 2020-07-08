"Большая стройка" Президента запросто может осесть в карманах местных чиновников - политолог

КИЕВ. 8 июля. УНН. Даже такие благие проекты, как "Большая стройка" Президента Владимира Зеленского, могут опорочить местные чиновники. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Руслан Бортник.

"Могут опорочить, и запросто. По нашей национальной традиции, в карманах исполнителей - местных чиновников может осесть от 30 до 50% бюджетных средств", - говорит он.

Чиновники воруют бюджетные деньги, так как уверены в своей безнаказанности, продолжил политолог.

"К сожалению, у нас нельзя просто анонсировать благое дело и дать на него деньги - надо заранее продумывать эффективные и жесткие механизмы контроля. Потому что местные чиновники считают, что центральная власть преходящая, что она приходит на 2-5 лет, они это время пересидят и пойдут дальше работать. А политическая ответственность ляжет на того же Президента и власть в целом", - добавляет Бортник.

Контролировать местных чиновников надо внимательнее, а наказывать за хищение бюджетных денег - жестче, считает политолог.

"Потому что пока у нас нет профессиональных инструментов контроля. Пожалуй, стоит еще до старта проекта прописывать средства по контролю за его выполнением. И сразу же после анонса проекта - проводить соответствующие финансовые и антикоррупционные проверки. Сразу же, а не тогда, когда люди начнут жаловаться. Если эту работу отстроить в автоматическом режиме - воровать будут меньше", - убежден Бортник.

Добавим, что национальный проект "Большая стройка" стартовал четыре месяца назад, 2 марта. В рамках проекта продолжается строительство более 100 школ, 100 садов и 100 стадионов одновременно. Правительство анонсирует завершение строительства объектов спортивной инфраструктуры и образовательных учреждений до конца текущего года. Кроме того, в рамках проекта хотят построить еще 200 новых приемных отделений больниц и 4 тыс. км дорог.

В то же время, на местах продолжаются расследования уголовных дел против местных властей за хищение государственных средств на предыдущем строительстве дорог. УНН сообщал, что в прошлом году председателям Новопетровского, Хотяновского и Новоселковского сельских советов вручены письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины по факту хищения 2,4 млн грн на строительстве дорог в Вышгородском районе.

Неизменным председателем Новопетровского сельского совета с 2009 года является Родион Старенький. Несмотря на активную застройку Новых Петровцев (пригород столицы), и значительные паевые взносы от застройщиков, которые должны поступать в местный бюджет, не первый год подряд Старенький не может достроить детский сад, которого там нет вообще. Родители вынуждены отдавать своих детей в частный сад или везти в Киев. В 2017 году за 40 млн грн строить садик "Петрик" взялась фирма-фаворит Новопетровского сельсовета "АМК-РЭМ-БУД", которую связывают с депутатом Синяковского сельского совета Вышгородского района. В 2018 году были изменения в договор, касающихся увеличения финансирования. Срок сдачи садика был определен 31 декабря 2020 года. Но в марте Старенький сообщил, что вряд ли детский сад построят в этом году.