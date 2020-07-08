Шмыгаль поручил министрам обороны и образования скоординировать коммуникацию относительно призыва

КИЕВ. 8 июля. УНН. Министр обороны и и.о. министра образования должны лучшее скоординировать коммуникацию и саму работу по поводу воинского призыва для выпускников. Об этом сказал во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Еще один вопрос, который, я считаю, нам надо сегодня публично проговорить - это ситуация с военным призывом выпускников школ и повестками. Я попрошу министра обороны и и.о. министра образования лучше скоординировать коммуникацию и саму работу по этому вопросу, чтобы родители не нервничали, дети не нервничали, потому что ребята, которые достигли 18-летнего возраста и хотят поступить в ВУЗ, должны такую возможность получить. Им не стоит бежать сейчас вручать срочно повестки... Далее будем уже к осени проводить призыв в соответствии с процедурами" , - отметил премьер.

По его словам, этот вопрос важно донести на места военным комиссарам в областях и районах, а также председателям ОГА.

Напомним, в апреле Кабинет министров Украины перенес призыв граждан Украины на срочную военную службу с апреля-июня 2020 году на май-июль 2020 года.

Недавно Министерство образования и науки обратилось в Министерство обороны с письмом, в котором попросило предоставить выпускникам отсрочку от весеннего призыва в армию.