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Украина вышла из меморандума с РФ о сотрудничестве в борьбе с терроризмом

Украина вышла из меморандума с РФ о сотрудничестве в борьбе с терроризмом

КИЕВ. 8 июля. УНН. Кабинет министров на заседании в среду, 8 июля, прекратил действие Меморандума между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Об этом сообщил присутствовавший на заседании правительства народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Кабмин прекратил действие Меморандума между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, совершенного в Ялте 12 июля 2012 года", - написал нардеп Гончаренко.

Меморандум, в частности, предусматривает, что стороны обмениваются информацией о террористических организациях, деятельность которых угрожает безопасности государств-подписантов документа, а также информацией о возможных террористических актах против государств сторон, их граждан и организаций.

Напомним, сегодня на заседании правительства должны рассмотреть ситуацию с лесными пожарами в Луганской области.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина
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