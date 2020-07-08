Кабмин поддержал выделение средств на закупку оборудования для районных больниц

КИЕВ. 8 июля. УНН. Кабинет министров поддержал выделение средств для закупки оборудования для приемных отделений опорных районных больниц в госпитальных округах. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Принятие решения правительства позволит выделить Министерству здравоохранения средства для закупки оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах. Речь идет о районных больницах, которые находятся во всех уголках нашей страны... Это именно является той реальной медицинской реформой, когда у нас во всех районных больницах будут доступны компьютерные томографы, ангиографы, потому что сердечно-сосудистые заболевания - самая большая проблема в нашей стране. Также эндоскопическое оборудование, которое будет установлено в операционных блоках", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что проектом предусматривается, что это оборудование будет закуплено централизованно Минздравом, а получателем средств предлагается определить ГП "Медицинские закупки Украины".

Правительство поддержало проект акта с трехдневным обработкой.

Напомним, для опорных больниц Минздрав планирует в этом году закупить 210 компьютерных томографов.