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Новости: Киев
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В Киеве задержали митингующих, которые перекрыли движение по мосту Метро

В Киеве задержали митингующих, которые перекрыли движение по мосту Метро

КИЕВ. 8 июля. УНН. В Киеве задержали двух мужчин, которые во время митинга на Броварском проспекте возле моста Метро устроили потасовку с полицейскими. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в Днепровском управлении полиции ГУНП в Киеве.

"Митингующие перекрывали движение по проезжей части, однако после переговоров с правоохранителями, они никак не отреагировали, и когда правоохранители оттеснили их с проезжей частью, возникла толкотня между полицейскими и активистами. Двух мужчин доставили в территориальное отделение полиции. После проверки их действиям будет дана правовая оценка", - отметили в полиции.

Как ранее сообщал УНН, в Киеве перекрыли движение по мосту Метро из-за митинга, который проходит на Броварском проспекте.

Источник: УНН
Теги: Киев, митинг, мост Метро
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