Пожары в Луганской области: Шмыгаль анонсировал на завтра принятие решения о выделении средств

КИЕВ. 8 июля. УНН. Решение о выделении средств на компенсации и ликвидацию последствий ситуации, возникшей в результате лесных пожаров в Луганской области, будет принято в четверг, 9 июля. Об этом сказал во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Будем ожидать к концу дня от областной государственной администрации четкий перечень, и, соответственно, завтра на комиссии ТЭБ и ЧС в 09:00 будем принимать решение о выделении средств. Соответственно, при необходимости, вне очереди правительством соберемся и проголосуем оперативно такое решение", - сказал Шмыгаль.

На заседании правительства выступил также глава ГСЧС Николай Чечеткин. По его словам, ситуацию в Луганской области можно охарактеризовать как чрезвычайную ситуацию регионального уровня.

"По оперативным данным, исходя из критериев, характеризующих эту чрезвычайную ситуацию, мы можем ее охарактеризовать как чрезвычайную ситуацию регионального уровня. Это дает нам возможность рассматривать вопрос на выделение средств из резервного фонда государственного бюджета для возмещения убытков, в первую очередь для населения", - отметил он.

Напомним, ранее сегодня Президент Украины Владимир Зеленский обещал по 300 тыс. грн семьям, которые потеряли дом из-за пожаров в Луганской области.

А министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правительством сегодня будет принято решение о выделении по 300 тыс. грн на компенсации и восстановление домов, пострадавших в результате лесных пожаров в Луганской области.