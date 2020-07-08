Правительство продлило время работы учреждений культуры

КИЕВ. 8 июля. УНН. Кабинет министров на заседании поддержал продление времени работы учреждений культуры до 23:00, передает корреспондент УНН.

"Вопрос возник по поводу несогласованности многих пунктов, которые принимались, в отношении действий, ограничений карантина для учреждений культуры и, например, ночных развлекательных клубов. Мы все видим на видео, как они работают ночью и им ничего не мешает. В то же время, для учреждений культуры, в том числе, театров, есть ограничение: рассадка "шахматкой" и ограничение работы до 22:00, хотя они начинают работать в 7-8 часов. Этими изменениями, которые разработаны совместно с Минздравом, МВД, вносится упорядочение этой проблемы, когда ночные развлекательные заведения не смогут работать после 23:00. Зато культурные мероприятия... есть определенные изменения, которые позволят им также работать до 23:00", - сказал Александр Ткаченко.

Правительство поддержало изменения с трехдневным обработкой.

Напомним, в Киеве начали проверять ночные клубы и дискотеки на соблюдение требований карантина.