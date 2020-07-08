Кабмин принял ряд кадровых решений: кого назначили
КИЕВ. 8 июля. УНН. Кабинет министров на заседании в среду, 8 июля, принял ряд кадровых решений, в частности, назначив нового председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи). Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в Facebook, передает УНН.
"Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений", - отметил Мокан.
По его словам, правительство приняло назначить (проекты распоряжений правительства):
- Шахматенко Романа Сергеевича - заместителем Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины.
- Щиголя Юрия Федоровича - председателем Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
- Шлихту Валентина Михайловича - председателем Государственного агентства водных ресурсов Украины (установив испытательный срок сроком на 3 месяца).
- Гоцула Игоря Евгеньевича - первым заместителем Председателя государственной службы Украины по вопросам труда (путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).
- Яровую Евдокию Васильевну - государственным секретарем Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины (путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).
- Орленко Игоря Николаевича - заместителем председателя Государственной фискальной службы Украины (путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).
- Калиниченко Наталью Григорьевну - заместителем председателя Государственной налоговой службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).
- Заболотного Геннадия Вадимовича - заместителем председателя Национального агентства по вопросам государственной службы.
- Полоцкую Ольгу Александровну - исполнительным директором Национального фонда исследований Украины.
Также Кабмин решил уволить:
Петрова Валентина Владимировича - с должности председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
"Кабмин принял решение о временном возложении исполнения обязанностей государственного секретаря Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины на Луцюк Аллу Ивановну (начальник Отдела по работе с персоналом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины)", - добавил Мокан.
Напомним, во время заседания правительство решило, что Украина выходит из меморандума с РФ о сотрудничестве в борьбе с терроризмом.