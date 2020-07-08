Кабмин принял ряд кадровых решений: кого назначили

КИЕВ. 8 июля. УНН. Кабинет министров на заседании в среду, 8 июля, принял ряд кадровых решений, в частности, назначив нового председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи). Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в Facebook, передает УНН.

"Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений", - отметил Мокан.

По его словам, правительство приняло назначить (проекты распоряжений правительства):

Шахматенко Романа Сергеевича - заместителем Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Щиголя Юрия Федоровича - председателем Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Шлихту Валентина Михайловича - председателем Государственного агентства водных ресурсов Украины (установив испытательный срок сроком на 3 месяца).

Гоцула Игоря Евгеньевича - первым заместителем Председателя государственной службы Украины по вопросам труда (путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).

Яровую Евдокию Васильевну - государственным секретарем Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины (путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).

Орленко Игоря Николаевича - заместителем председателя Государственной фискальной службы Украины (путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).

Калиниченко Наталью Григорьевну - заместителем председателя Государственной налоговой службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).

Заболотного Геннадия Вадимовича - заместителем председателя Национального агентства по вопросам государственной службы.

Полоцкую Ольгу Александровну - исполнительным директором Национального фонда исследований Украины.

Также Кабмин решил уволить:

Петрова Валентина Владимировича - с должности председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

"Кабмин принял решение о временном возложении исполнения обязанностей государственного секретаря Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины на Луцюк Аллу Ивановну (начальник Отдела по работе с персоналом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины)", - добавил Мокан.

Напомним, во время заседания правительство решило, что Украина выходит из меморандума с РФ о сотрудничестве в борьбе с терроризмом.