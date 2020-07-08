СБУ пришла с обысками в Одесский горсовет

КИЕВ. 8 июля. УНН. В Одесском городском совете сотрудники Службы безопасности Украины проводят следственные действия по поручению прокуратуры, в частности обыски. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в пресс-центре СБУ в Одесской области.

Отвечая на вопрос, действительно ли СБУ проводит обыски в Одесском городском совете, в пресс-центре сообщили: "Это не совсем обыски - это соответствующие следственные действия: частично обыски, частично изъятия документов".

"СБУ выполняет соответствующие следственные действия по поручению прокуратуры по ранее открытым уголовным производствами", - добавили в СБУ.

Напомним, в прошлом месяце в Одесском городском совете прошли обыски по подозрению чиновников в присвоении 13 млн гривен при закупке электронных учебников.