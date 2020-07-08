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Новости: Криминал и ЧП
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Стрельба в Броварах: суд оставил под стражей одного из подозреваемых

Стрельба в Броварах: суд оставил под стражей одного из подозреваемых

КИЕВ. 8 июля. УНН. Киевский апелляционный суд оставил под стражей одного из подозреваемых в участии в конфликте со стрельбой в Броварах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

Так, Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Броварского горрайонного суда Киевской области от 31 мая 2020 года, которым удовлетворено ходатайство старшего следователя Броварского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Киевской области и применена к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 27 июля 2020 года включительно.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Броварского горрайонного суда Киевской области от 31 мая 2020 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 29 мая в Броварах произошла перестрелка. Полиция открыла несколько производств.

В полиции Киевской области сообщили, что стрельба в Броварах произошла из-за распределения пассажиропотока.

Источник: УНН
Теги: суд, Киевская область, перестрелка, Бровары
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