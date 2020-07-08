В Кабмине выбирают языкового омбудсмена: заслушали кандидатов

КИЕВ. 8 июля. УНН. В среду в Кабинете министров Украины заслушали кандидатов на должность уполномоченного по защите государственного языка, после чего правительство перешло к голосованию, передает корреспондент УНН.

"Предлагаю сейчас перейти к рассмотрению кандидатур на должность уполномоченного по защите государственного языка. На прошлой неделе мы заслушали кандидатов онлайн, сегодня они присутствуют на заседании. Мы в соответствии с законом в течение сегодняшнего заседания должны заслушать и проголосовать", - отметил во время заседания премьер-министр Денис Шмыгаль.

Голосование, отметил он, происходит при отсутствии кандидатов и онлайн-трансляции.

На заседании выступили Светлана Броникова, предложенная Министерством культуры и информационной политики, Тарас Кремень - кандидат от омбудсмена Людмилы Денисовой, а также кандидат от Минюста Святослав Литинский.

После выступлений кандидатов Шмыгаль попросил прекратить видео трансляцию заседания для того чтобы перейти к голосованию.

Напомним, 1 июля Кабинет министров заслушал по видеосвязи трех кандидатов на должность уполномоченного по защите государственного языка.