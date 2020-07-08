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Кабмин поддержал выделение 1,6 млрд грн на капремонт приемных отделений больниц

Кабмин поддержал выделение 1,6 млрд грн на капремонт приемных отделений больниц

КИЕВ. 8 июля. УНН. Кабинет министров поддержал выделение 1,6 млрд грн на капитальный ремонт и реконструкцию около 210 приемных отделений в больницах, передает корреспондент УНН.

"Министерство развития общин и территорий Украины подает на рассмотрение Кабинета министров Украины проект постановления "Некоторые вопросы создания приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах"... Речь идет о капитальном ремонте и реконструкции 210 приемных отделений по всей территории Украины. Для создания в соответствующих заведениях приемных отделений. С целью оборудования приемных отделений в опорных учреждениях здравоохранения, в частности, в учреждениях, определенных для госпитализации пациентов с острой респираторной болезнью COVID-19, необходимо выделить средства из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV- 2, в объеме 1,6 млрд грн", - сказал министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в проекте предлагается выделение средств из субвенции, что затянет процесс до глубокой осени.

"Возможно, в течение доработки с Минфином стоит отработать бюджетную программу строительства для того, чтобы мы ускорили этот процесс и сделали это в ближайший месяц и не позже", - сказал Денис Шмыгаль.

Правительство поддержало проект постановления с доработкой в трехдневный срок.

Напомним, Кабмин поддержал выделение средств на закупку оборудования для районных больниц.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, правительство, деньги, больницы, ремонт
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