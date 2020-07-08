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Агрохолдинг МХП проведет Дни донора

Агрохолдинг МХП проведет Дни донора

КИЕВ. 8 июля. УНН. В июле на каждом из предприятий группы МХП пройдут Дни донора. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook, передает УНН.

Дни донора будут проходить со строгим соблюдение всех мер безопасности. Присоединиться к инициативе могут все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний.

Такой вариант корпоративного волонтерства в МХП внедряют впервые. В будущем компания будет проводить Дни донора на постоянной основе - каждые полгода.

"Ведь донорство не только спасает жизнь, но и способно принести пользу тому, кто решился сдать кровь", - говорят в МХП.

Идею уже протестировали на Старинской птицефабрике, 64 сотрудника которой сдали 28 литров крови.

Источник: УНН
Теги: донор, МХП
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