В Одессе рекомендовали не купаться на городских пляжах

КИЕВ. 8 июля. УНН. Населению рекомендовано не купаться на пляжах Одессы из-за того, что морская вода не соответствует гигиеническим требованиям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Одесского городского совета.

Так, по информации ГУ "Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины", по результатам мониторинговых лабораторных исследований качества морской воды в местах массового отдыха пробы морской воды, отобранных 30 июня 2020 года, в определенных контрольных точках на пляжах Одессы по санитарно-микробиологичным показателям не соответствуют гигиеническим требованиям.

"С целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует населению временно воздержаться от морского водопользования на пляжах города", - посоветовали в горсовете.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе вода на пяти пляжах не соответствует нормативным требованиям.

Также ранее в Госпродпотребслужбе объяснили причину цветения воды на побережье Одессы.