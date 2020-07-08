Суд оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко

КИЕВ. 8 июля. УНН. Печерский районный суд города Киева оставил без рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения пятому президенту Украины, а ныне народному депутату Петру Порошенко, которого подозревают в подписании незаконного указа о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы СВР, передает корреспондент УНН.

"Ходатайство об избрании меры пресечения оставить без рассмотрения", - отметил судья.

Так, сегодня прокурор сообщил о завершении досудебного расследования. После чего заявил, что избирать меру пресечения Порошенко уже невозможно, поскольку расследование завершено.

"Следователи ГБР на основании доверенности Генерального прокурора об открытии материалов уголовного производства сегодня, 8 июля, сообщили о завершении досудебного расследования... Я считаю, что ... (оснований для - ред.) продолжения рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения нет", - сказал он.

Однако, ночью 7 июля, Печерский районный суд Киева продлил на три месяца следствие по делу пятого президента Украины Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы СВР.

Напомним, Печерский районный суд города Киева объявил перерыв до 8 июля в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко, которого подозревают в издании незаконного указа о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы СВР.

Как ранее сообщалось в УНН, суд принял ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Офис Генерального прокурора Украины ранее подал в Печерский районный суд Киева ходатайство о применении к пятому президенту Украины, народного депутата Петра Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 10 млн грн.

Ранее в ГБР заявили, что сообщено о подозрении пятому президенту Украины. Генпрокурор Ирина Венедиктова во время брифинга заявила, что подписала подозрение Порошенко о превышении полномочий в деле о назначении на должность заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.