Международные аудиторы проанализировали обращение с отходами в Украине: указали на недостатки

КИЕВ. 8 июля. УНН. В Украине, Республике Молдова и Республике Сербия отсутствует эффективное управление отходами, в результате чего большинство отходов отправляется на свалки и полигоны вместо переработки. Об этом говорится в Совместном отчете о результатах международного аудита в сфере обращения с отходами и их удаления, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.

Так, в отчете отмечается, что правительства Украины, Молдовы и Сербии принимают некоторые меры по сокращению и удалению отходов, непригодных пестицидов и обеззараживанию земель от стойких органических загрязнителей. Однако "национальные нормативные акты в этой сфере - неполные и несогласованные с международным законодательством и стандартами, в частности Европейского Союза, курс на интеграцию в которому взяли три государства", отмечают в СП.

"Аудиторы пришли к выводу, что действия органов власти, которые отвечают за обращение с отходами в Украине, Молдове и Сербии, недостаточно эффективны и согласованы. Как следствие, государственный контроль тоже недостаточно эффективен. Поэтому существуют высокие риски несоблюдения физическими и юридическими лицами требований законодательства в сфере обращения с отходами", - сообщают в пресс-службе.

Кроме того, отмечается, что в странах-участницах аудита недостаточно развитых мощностей для переработки, обработки и удаления опасных промышленных и других отходов, что не способствует созданию интегрированной системы управления. Как следствие, возникают риски для окружающей среды и здоровья людей, в том числе возникновения экологических и техногенных катастроф.

В частности, напомнили в Счетной палате, национальный аудит, проведенный в предыдущие годы, показал, что в Украине более 90% бытовых отходов направлено на захоронение на свалках и полигонах. На заготовительные пункты вторичного сырья и мусороперерабатывающие предприятия попадало 3%, сжигалось - 2,6%.

По итогам международного аудита трех стран правительствам рекомендуется усиливать правовые и экономические стимулы для уменьшения объемов отходов и их максимальной переработки, а также усиливать государственный экологический контроль.

Кроме того указано, что необходимо улучшить осведомленность граждан и субъектов хозяйствования относительно законодательства в этой сфере, а также усилить административную и уголовную ответственность за его несоблюдение.

Аудиторы рекомендуют внедрить систему расширенной ответственности производителя, главным должен быть принцип "загрязнитель платит".

"Среди рекомендаций - введение запрета на использование одноразовой пластиковой посуды и ограничение использования полиэтиленовой упаковки. Аудиторы указывают на необходимость ввести систему сбора и возврата отходов упаковки, определить порядок финансирования соответствующих мероприятий, определить перечень обязательств производителей, требования к маркировке упаковки и использования эко-упаковки", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, накануне президент Венгрии Янош Адер обратился с письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором сообщил о большом количестве отходов, которые попадают в реку Тиса.