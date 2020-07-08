ГБР сообщило о подозрении лесничему и мастерам леса, которые нанесли ущерб на сумму около 7 млн грн

КИЕВ. 8 июля. УНН. Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, сообщили о подозрении лесничему и двум мастерам леса, которые, предположительно, нанесли государству ущерб на сумму около 7 млн грн из-за ненадлежащего выполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, сообщили о подозрении лесничему и двум мастерам леса государственной лесной охраны Станиславского лесничества ГП "Ясинянского ЛМХ" Закарпатской области", - говорится в сообщении.

Указано, что они подозреваются в совершении служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам в сфере охраны, воспроизводства, устойчивого и рационального использования лесных ресурсов (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

"По предварительной информации, должностные лица из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей допустили незаконную рубку более 700 деревьев без разрешения (лесорубочного билета) неустановленными лицами. Вследствие чего государству нанесен ущерб в сумме почти 7 миллионов гривен ", - сообщили в пресс-служб.

Отмечается, что в случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового .

Напомним, лесника из Житомирской области будут судить за "санитарную чистку деревьев" на более чем 15 млн гривен.