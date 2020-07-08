В Донецкой области шахтера насмерть засыпало породой во время обвала

КИЕВ. 8 июля. УНН. В Донецкой области полиция начала досудебное расследование из-за смерти шахтера во время работы. Предварительно установлено, что в шахте произошел обвал породы, мужчину засыпало, он скончался на месте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

"На шахте в Мирнограде при выполнении подземных работ погиб горняк 1973 года рождения. По факту начато досудебное расследование. Вчера в Мирноградское отделение полиции обратился горный диспетчер шахты с сообщением, что на предприятии произошел несчастный случай. Предварительно установлено, что в момент, когда шахтер выполнял свою работу, произошел обвал породы, и мужчину засыпало. Пострадавший скончался на месте", - указано в сообщении.

Отмечается, что по факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью" Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, Президент поручил Минэнерго вывести шахтеров из кризиса.