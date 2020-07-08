Зеленский обещает контролировать ситуацию "на востоке и на западе"

КИЕВ. 8 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обещает контролировать ситуацию на востоке страны, где продолжается ликвидация очагов масштабного лесного пожара, а также на западе, где значительный ущерб нанесли сильные паводки. Об этом Глава государства написал у себя в Twitter, передает УНН.

"Необходимую помощь получат все люди, все населенные пункты, которые пострадали в результате наводнений на западе Украины, а также те, кто пострадали от лесного пожара в Луганской области. Сегодня побывал и на востоке, и на западе. Буду держать все под контролем", - написал Президент.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня с Луганской области срочно отбыл на территорию Черновицкой области, где ряд населенных пунктов все еще остаются подтопленными.