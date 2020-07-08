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На Центральном вокзале столицы установят системы скрининга температуры лица

На Центральном вокзале столицы установят системы скрининга температуры лица

КИЕВ. 8 июля. УНН. На железнодорожных вокзалах станции Киев-Пассажирский в ближайшие недели установят современные инфракрасные системы скрининга температуры лица. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

"Укрзализныця установит на вокзалах станции Киев-Пассажирский современные инфракрасные системы скрининга температуры лица. Они позволяют измерять температуру со скоростью до 120 посетителей в минуту", - сказал исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

Он отметил, что две системы будут установлены на Центральном вокзале столицы и одна - на Южном.

"Сейчас вокзалы станции Киев-Пассажирский ежесуточно принимают наибольший пассажиропоток. Системы автоматического скрининга температуры позволят быстро измерить температуру, не создавая скопления людей на входах в вокзалов. Это значительно уменьшит вероятность распространения инфекционных заболеваний и поможет быстро выявить потенциально больных", - отметил Иван Юрик.

По его словам, пассажиры с подозрением на заболевание не будут допускаться на объект, охрана будет им рекомендовать обратиться в медпункт вокзала.

Указано, что указанные системы способны измерять одновременно температуру людей, которые находятся друг от друга на социальной дистанции - от 1 до 5 м.

"Сейчас Укрзализныця проводит закупку указанного оборудования через систему Prozorro. Первую такую систему планируется установить в ближайшие недели", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, Укрзализныця возобновила движение пригородного поезда еще по одному маршруту.

Источник: УНН
Теги: Украина, Укрзализныця
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