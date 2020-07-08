Жителя Авдеевки осудили на 4 года за участие в деятельности "ДНР"

КИЕВ. 8 июля. УНН. В Харьковской области к 4 годам лишения свободы приговорили жителя Авдеевки за участие в деятельности "ДНР". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

"Дергачевский районный суд признал виновным гражданина Украины, который принимал участие в незаконном вооруженном формировании самопровозглашенной так называемой ДНР, и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности непредвиденного законом вооруженного формирования)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что житель города Авдеевка, находясь в Донецке, вступил в незаконное вооруженное формирование самопровозглашенной так называемой ДНР, а именно - танковый батальона "министерства обороны ДНР". Отдел "военного комиссариата ДНР", как указано, выдал мужчине "военный билет" и обеспечил военной форме "ДНР" и огнестрельным оружием.

"В течение августа-ноября 2016 года боевик "ДНР" осуществлял боевое дежурство в Петровском районе Донецкой области. Задержали мужчину во время его попытки попасть на территорию Российской Федерации на пропускном пункте Гоптовка", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что пока приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет время на его апелляционное обжалование.

Напомним, на 6,5 лет лишения свободы приговорили бывшего участника незаконных вооруженных формирований Российской Федерации, который потом входил в состав одного из подразделений ВСУ.