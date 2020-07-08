В ГБР прокомментировали заявление следователя по делу Порошенко о давлении на него

КИЕВ. 8 июля. УНН. В Государственном бюро расследований заявили, что заявление руководителя следственной группы ГБР Олега Корецкого о совершении на него давления с целью открытия уголовного производства против пятого президента Украины Петра Порошенко не соответствует действительности и является политически мотивированным. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Заявление руководителя одного из следственных отделов Государственного бюро расследований Олега Корецкого о давлении на него не соответствует действительности и является политически мотивированным", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что действия указанного работника ГБР содержат отдельные признаки уголовного преступления, а именно разглашение сведений досудебного расследования.

Кроме того, управление внутреннего контроля ГБР проверит информацию, изложенную в публичных заявлениях указанного работника Бюро.

"Учитывая то, какими средствами массовой информации распространяются указанные сведения, лишний раз подтверждается попытки одного из фигурантов уголовных производств, которые расследуются ГБР, осуществлять информационное и политическое давление на орган досудебного расследования", - отмечается в сообщении.

Напомним, Государственное бюро расследований закрыло одно из дел против пятого президента Украины Петра Порошенко, которая касается ЧАО "Завод Кузница на Рыбацком".