ИФА-тестирование во Львове: почти 12% имеют антитела к COVID-19

КИЕВ. 8 июля. УНН. Во Львове продолжают тестировать медицинских работников и пациентов на антитела к коронавирусу. За это время ИФА-тесты сделали 11019 лицам. Положительный результат обнаружили у 1312 из них. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Львовского горсовета Владимир Зуб, передает УНН.

По его словам, с 11 019 протестированных человек, 6413 - медицинские работники, 1535 - пациенты, 3071 - контактные лица. Положительный ИФА-тест получили 1312 человек, из которых у 485 - обнаружили иммуноглобулины М, что может свидетельствовать об острой фазе заболевания, а в остальных - иммуноглобулины G, что может свидетельствовать о перенесенном заболевании.

В ЛГС напомнили, что ИФА-тестирование проводят в 6 городских учреждениях, имеющих специальные лаборатории - это 2-я и 3-я городские поликлиники, 1-я и 4-я городские больницы, больница скорой медицинской помощи и городская детская больница.

Напомним, по словам мэра столицы Виталия Кличко, работники кафе и магазинов должны проходить ИФА-тестирование при поддержке владельцев бизнеса. И делать это нужно хотя бы один раз в месяц.

Как сообщал УНН, по словам столичного застройщика Андрея Вавриша, ИФА-тестирование на COVID-19 - это самое малое, что может сделать бизнес для защиты своих работников.