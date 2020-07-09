В "Батькивщине" против возобновления импорта электроэнергии из России

КИЕВ. 9 июля. УНН. Во фракции "Батькивщина" против возобновления импорта электроэнергии из РФ. Об этом в комментарии УНН рассказал представитель фракции, народный депутат Алексей Кучеренко.

Отметим, что речь идет о проекте Закона Украины авторства нардепа от фракции "Слуга народа" Андрея Жупанина, который лоббирует возобновление импорта российской электроэнергии.

Документ является альтернативным правительственному, в котором возможность ввоза электроэнергии из РФ прямо запрещена.

"У нас кризис в энергетике, и есть правительственный законопроект, который предлагает конкретные пути его решения. Недопустимо, когда депутаты лезут в такие системные проекты ЗУ, я категорически против этого. Потому отвечать за все принятые ВР законопроекты будут действующее правительство, а не инициатори-депутаты", - комментирует Кучеренко.

Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси по двусторонним договорам стал возможным осенью 2019 года - после одобрения парламентом необходимых нормативных изменений. Добавим, что в прессе их окрестили "правками Геруса" (Андрей Герус - председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг), который был их инициатором. Голосование в ВР происходило 18 сентября, а уже с 1 октября российскую электроэнергию начала импортировать компания "Юнайтед Энерджи", связанная с Игорем Коломойским.

Теперь Жупанин предлагает возобновить импорт электроэнергии из РФ, и делает это "под соусом" заботы об украинских шахтерах, говорит Кучеренко.

"Эти нелепые аргументации, мол, давайте откроем импорт, а то вдруг зимой у нас не будет угля... Готовьтесь к зиме заранее, покупайте сейчас, в чем проблема? Зачем вы шахты губите?" - добавляет нардеп.

Кучеренко надеется, что в сессионном зале поддержат правительственный законопроект.

"Наша фракция еще не определялась, но я буду убеждать их в том, чтобы мы не мешали правительству навести порядок на рынке электроэнергии", - говорит он.