В Ровно ИФА-тестирование на коронавирус проведут всем воспитателям детсадов

КИЕВ. 8 июля. УНН. Сегодня городская комиссия ТЭБ и ЧС Ровно позволила восстановить работу детсадов в тестовом режиме с 20 июля. А уже с 13 июля должны заработать спортзалы, фитнес-центры и учреждения детского внешкольного образования. Планируется, что свои двери откроют все 38 городских детских учреждений. Об особенностях их работы во время карантина рассказала заместитель городского председателя Ровно Галина Кульчинская, передает УНН со ссылкой на ровенскую газету "7 дней".

Так, как объяснила Кульчинская тестовый режим ровенских детсадов предусматривает открытие 80 из более 300 групп.

"То есть в каждом саду будет работать от одной до трех групп. Ясли пока не будут. В каждой группе сможет быть не более 15 детей одновременно. Обязательное условие - соблюдение дистанции, поэтому будет применен другой алгоритм размещения детей в помещениях и на улице. Это означает, что спать малышей будут укладывать через одну-две кроватки, во время питания они будут сидеть за столами на определенном расстоянии.

Из групп уберут ковры и мягкие игрушки, как и требует Минздрав. Мы имеем достаточно антисептиков, защитных масок и всего необходимого", - пояснила она.

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Кроме того, в условиях тестового режима работы, родителей детей не будут пускать ни на территорию садов, ни тем более в помещение. Детей будут принимать на улице и с обязательным измерением температуры.

Также, как рассказала Кульчинская, в рамках подготовки к открытию садов на коронавирус методом ИФА будет протестировано все дошкольное звено муниципального образования.

"Городской совет выделил 200 тыс. гривен и уже приобрели ИФА-тесты для проверки работников детсадов. Кроме того, совместно с педиатрической службой разработали электронную справку, которую должен получить каждый ребенок, прежде чем идти в сад. Этот документ засвидетельствует, что в семье не было случаев коронавируса в течение 2-3 недель перед этим. Ее предоставит семейный врач", - пояснила чиновница.

Напомним, что в отдельных местах перед началом ВНО ИФА-тестирование на коронавирус проходили учителя. Это позволило выявить больных и своевременно исключить из процесса проведения внешнего оценивания.

Вместе с тем, в ряде регионов к ЗНО, педагогов допускают без всякого тестирования.

Также напомним, что в Винницкой области ИФА-тестирование выявило "ковид" - больных среди воспитателей и детей в 7 детсадах.

Как сообщал УНН, отечественные ИФА-тесты от компании "Диапроф-Мед" в Минздраве исследовали на соответствие и получили 100% совпадение заявленным характеристикам.