"Центрэнерго" заменяет российский уголь на украинский

КИЕВ. 8 июля. УНН. Государственный "Центрэнерго" (оператор ТЭС), уличенный недавно в схеме использования российского угля, вынужден теперь перейти на уголь отечественной добычи. Впрочем, переход этот происходит с трудом, сообщает УНН.

В июне журналисты проекта Bihus info сообщили о схемах на "Центрэнерго", по которым на государственные теплоэлектростанции поставлялся уголь компаниями с орбиты Игоря Коломойского, преимущественно российского происхождения.

Незадолго до выхода журналистского расследования схемы начали ломать. Сначала было изменено руководство "Центрэнерго", а затем Кабмин обнародовал распоряжение о приоритете использования украинского угля на ТЭС (вместо резервного газа и российского угля).

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По данным Минэнерго, потребность "Центрэнерго" на второе полугодие составляет 2,4 млн тонн угля. Государственными шахтами может быть обеспечено лишь около половины от необходимого объема. Остальные ПАО "Центрэнерго" имеет возможность закупать у отечественных производителей по конкурентным ценам, отметила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

При этом она подчеркнула, что цены, объемы и условия поставки угля на ТЭС является исключительно предметом коммерческих договоренностей сторон переговоров, в которых Министерство не участвует.

"Задача Министерства - обеспечить надежное функционирование электроэнергетического комплекса в текущих сложных обстоятельствах и создать все условия для успешного прохождения осенне-зимнего сезона. Для нас важно, чтобы отечественные угледобывающие предприятия возобновили добычу, а шахтеры вернулись к работе", - отметила и.о. министра энергетики.

После предварительных договоренностей "Центрэнерго" стал согласовывать коммерческие предложения поставщиков угля, в частности компании ДТЭК. По данным компании ДТЭК они предложили "Центрэнерго" уголь по цене дешевле газа, однако "Центрэнерго" заявило, что их не устраивает требование ДТЭК относительно предварительной оплаты.

В то же время в "Центрэнерго" резюмируют, что "по состоянию на вечер 8 июля, стороны договорились провести следующий раунд переговоров уже завтра. В плане - согласование технических деталей ".