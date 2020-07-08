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Среда, 8 июля 2020, 20:49 • Анна Мурашко • 2715
В Хозяйственном суде Львовской области подтвердили один случай COVID-19
КИЕВ. 8 июля. УНН. В Хозяйственном суде Львовской области подтверждено один случай заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"Подтверждено один случай заболевания коронавирусом COVID-19 в Хозяйственном суде Львовской области", - говорится в сообщении.
Также участников судебных процессов и посетителей просят воздержаться от визитов в суд.
Сообщается, что о дальнейших особенности работы суда будет сообщено дополнительно.
Напомним, у работника Антикоррупционного суда был зафиксирован первый положительный тест на COVID-19.
Источник: УНН
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