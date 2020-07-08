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Среда, 8 июля 2020, 21:27 • Анна Мурашко • 36930
В Госстате сообщили, сколько людей умерли из-за COVID-19 за четыре месяца года
КИЕВ. 8 июля. УНН. В Украине за четыре месяца этого года от COVID-19 умерли более 200 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
Так по данным Госстата, за январь-апрель этого года от COVID-19 умерли 252 человека, в том числе от неидентифицированного вируса - 10 человек.
Также сообщается, что всего за четыре месяца 2020 года в Украине умерло 195 287 человек.
Сообщается, что больше всего людей умерло от болезней системы кровообращения - 133 560 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 92 141 человек.
Напомним, в Украине от гриппа и пневмонии за четыре месяца умерло более 2 тыс. человек.
Источник: УНН
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