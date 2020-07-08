В Лондоне строительный кран рухнул на жилые дома, есть жертва

КИЕВ. 8 июля. УНН. В Лондоне строительный кран упал на жилые дома. В результате происшествия погиб один человек, четверо пострадали, а еще один считается пропавшим без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Так, 20-метровый кран упал на строительную площадку и два дома в районе Боу незадолго до 14:40 по местному времени. У одного из домов обрушилась часть крыши.

“Один человек погиб и четыре человека получили ранения в результате обрушения крана”, — пишут в издании.

Сообщается, что двоих людей госпитализировали с черепно-мозговыми травмами, еще двум — предоставили медпомощь на месте.

Пожарные работают над тем, чтобы освободить людей, попавших в ловушку внутри зданий. На месте происшествия работают по меньшей мере три команды спасателей и несколько медицинских бригад.

Ранее УНН писал, что в Соединенных Штатах произошла стрельба в ночном клубе Южной Каролины, по меньшей мере два человека погибли, еще восемь человек получили ранения.