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Растрата более 14 млн грн при закупке двигателей для ВСУ: по делу продолжается исследование доказательств

Растрата более 14 млн грн при закупке двигателей для ВСУ: по делу продолжается исследование доказательств

КИЕВ. 8 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд по делу о экс-директора Романа Тымкива и заместителя директора ГП "Львовский бронетанковый завод", начальника Центрального бронетанкового управления ВСУ, начальника отдела этого управления и учредителя ООО "Булет Лайн", которых подозревают в растрате более 14 млн гривен при закупке двигателей для потребностей ВСУ, исследовал более 100 листов процессуальных документов. Об этом УНН сообщает со ссылокой на пресс-службу САП.

"На заседании, которое состоялось 8 июля 2020 года, коллегией судей ВАКС исследовано более 100 листов процессуальных документов, которые были приобщены прокурором", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что следующее заседание назначено на 22 июля 2020 года.

Как сообщалось, по делу о растрате более 14 млн грн при закупке двигателей для ВСУ начато исследование доказательств.

Напомним, 14 июля 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры задержали должностных лиц ВСУ и директора Львовского бронетанкового завода. Их подозревают в присвоении, растрате имущества и злоупотреблении служебным положением.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, ВСУ, растрата
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