В Офисе Президента рассказали о заседании контактной группы: что известно

КИЕВ. 8 июля. УНН. Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), в Офисе Президента сообщили о результатах встречи, пишет УНН.

“Во время дискуссии украинская сторона в ТКГ настояла на немедленном установлении устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня, в частности учитывая ситуацию, которая сложилась в результате пожаров в Луганской области. Это обращение было полностью поддержано координатором ТКГ — представителем ОБСЕ, согласованное участниками заседания, и благодаря активной позиции украинской делегации были получены гарантии безопасности для полетов гражданских воздушных судов ГСЧС с целью ликвидации пожаров в Луганской области вблизи линии разграничения”, — указано в сообщении.

Представители ОБСЕ отметили конструктивную позицию украинской делегации в политической рабочей группе, в рамках которой состоялось обсуждение правовых аспектов урегулирования международного вооруженного конфликта на украинском Донбассе. Активное участие в обсуждении приняли представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в составе украинской делегации.

В ОП также отметили, что: “При обсуждении вопросов безопасности было обращено внимание на решение проблемы недопуска наблюдателей СММ ОБСЕ на временно оккупированные территории Украины. Такой доступ со стороны подконтрольных правительству Украины территорий обеспечивается в полном объеме, в то время как с временно оккупированной территории — до сих пор блокируется. Учитывая это, координатор ТКГ, специальный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Хайди Грау отметила, что на территории Украины должны быть одинаковые подходы к обеспечению доступа членов СММ ОБСЕ”.

При этом ОБСЕ признала значительный прогресс в вопросе разработки обновленного плана разминирования. В рамках этой работы и во исполнение договоренностей Парижского саммита “Нормандской четверки” было предварительно согласовано 13 участков для проведения работ по разминированию с возможностью дальнейшей обработки следующих семи участков. Для дальнейшей активизации работы по вопросам безопасности украинская делегация инициировала проведение 14 июля дополнительного заседания соответствующей рабочей группы ТКГ.

“Для решения гуманитарных вопросов украинская делегация подчеркнула необходимость и готовности со своей стороны обеспечить пропуск граждан через все КПВВ, однако вопрос остается нерешенным из-за неконструктивной позиции другой стороны. Поддержку нашла позиция украинской делегации о возможности открытия двух новых КПВВ в Луганской области в течение четырех месяцев. Украина также в очередной раз подтвердила готовность к скорейшему взаимному освобождению удерживаемых лиц в формате „всех на всех“ и отметила, что ожидает письменные подтверждения от другой стороны. Также во время заседания ТКГ был раз поднят вопрос экологической безопасности”, — добавили в Офисе Президента.

Ранее стала известна позиция российской стороны, представитель которой Борис Грызлов призвал к “дополнительным шагам для налаживания диалога Киева и Донбасса”.