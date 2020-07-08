Свитолина оценила шансы на победу в турнире "Большого шлема"

КИЕВ. 8 июля. УНН. Пятая ракетка мирового тенниса украинка Элина Свитолина прокомментировала свои шансы на победу в соревнованиях категории “Большого шлема”, передает УНН со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.

Украинка отметила, что победу на соревнованиях такого ранга можно получить несколькими способами и один из них дает ей надежду на выигрыш в будущем.

“За последние годы мы видим, что у теннисисток были разные пути к победе. Кто-то выигрывал сразу же, как только заявлял о себе в туре. Другие терпеливо набирались опыта, чтобы наконец выиграть „мейджор“, например, Халеп и Каролин Возняцки. Различные пути также обусловлены различными стилями игры. Это дает мне надежду и энергию трудно работать, чтобы однажды я смогла воспользоваться этим шансом. Ключевой момент для меня — это удержать свой лучший уровень в течение двух недель. Это требует много усилий, как психологических, так и физических. Все должно сработать одновременно. И еще нужно добавить немного удачи”, — подчеркнула теннисистка.

Стоит отметить, что Свитолиной не удавалось выиграть турнир “Большого шлема”. Она четыре раза доходила до полуфиналов “Уимблдона”, Открытого чемпионата США и Австралии.