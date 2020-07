Пандемия: из-за усиления карантина в Белграде вторую ночь подряд бесспорядки, в других городах Сербии начались протесты

КИЕВ. 9 июля. УНН. Протестующие в Белграде против введения ограничительных мер в связи со вспышкой коронавируса бросают в полицию бутылки и файеры, полиция отвечает снарядами со слезоточивым газом, пишет УНН со ссылкой на местный телеканал РТС и издание Balkan Insight.

Протест начался около 18:00 по местному времени (19:00 по киевскому времени). Поначалу акция проходила мирно, однако около 20:20 группы молодых людей стали бросать в направлении полиции бутылки и файеры. Полиция стала отвечать снарядами со слезоточивым газом, после чего толпа сместилась в глубину Пионерского парка.

Как сообщает канал N1, одновременно на протесте в Нови-Саде группы молодых людей разбили окна в административном здании. Ранее протестующие разбили витрины в отделении правящей Сербской прогрессивной партии в городе Ниш.

Сотрудники правоохранительных органов разогнали протест у здания Народной скупщины (парламента) Сербии в Белграде.

В охране порядка задействованы спецназ полиции, жандармерия, конные подразделения. В настоящий момент площадь и проезжая часть перед парламентом пусты. Протестующие небольшими группами покинули место митинга и рассредоточились по центральным улицам города. Отдельные группы манифестантов поджигают мусорные баки на пути следования.

Protesters in Novi Sad threw rocks and rubbish bins at the windows of the ruling Progressive Party's facilities, Radio Television Vojvodina and City Hall, breaking windows.



Hundreds gathered there this evening in solidarity with the continued protests in the capital, Belgrade. pic.twitter.com/3Gp7Z3dSSi — Balkan Insight (@BalkanInsight) July 8, 2020

Protesters are throwing stones at the parliament building in Belgrade in an attempt to break windows, while police continue to release tear gas. pic.twitter.com/aPxWX4luhe — Balkan Insight (@BalkanInsight) July 8, 2020

Serbian police have released tear gas to try and disperse the thousands of demonstrators who have gathered in front of the parliament building against the country's handling of the #COVID19 pandemic. pic.twitter.com/CMLiYMsiq2 — Balkan Insight (@BalkanInsight) July 8, 2020

Беспорядки продолжаются в Белграде второй вечер подряд. Как сообщил ранее в среду директор полиции Белграда Владимир Ребич, в результате беспорядков в ночь на среду ранения получили 43 полицейских и 17 демонстрантов, задержаны 23 человека, сожжены пять полицейских автомобилей. Ребич отметил, что протест был спонтанным, полиция не была готова к такому развитию событий, поэтому пришлось подтягивать силы по ходу протеста. Установление личностей причастных к протестам продолжается, все они будут привлечены к ответственности.

Отметим, что согласно данным Министерства здравохранения Сербии — в стране 17 076 случаев COVID-19, 341 из них — летальный. Согласно статистике ВОЗ — в стране 16 719 случаев заболевания, 330 из них — летальны.

An aerial view of tonight's protest in Belgrade as police and protesters clash, with demonstrators throwing rocks, flares and other objects while police continue to use tear gas. pic.twitter.com/T873VHYJFA — Balkan Insight (@BalkanInsight) July 8, 2020

After police released tear gas outside of the Serbian parliament building, protesters in Belgrade have spread across the centre of the city.



Tensions continue to run high, as demonstrators set fire to rubbish bin and riot police roll in to enforce the police's cordone. pic.twitter.com/VViJBroCG9 — Balkan Insight (@BalkanInsight) July 8, 2020

A bird's eye view of tonight's protest in the Serbian capital, as the police cordon spreads across the centre of the city after officers and demonstrators continue to clash pic.twitter.com/42sINWWDY6 — Balkan Insight (@BalkanInsight) July 8, 2020