В Ровенской области почти 2 тысячи человек продолжают лечение от COVID-19

КИЕВ. 9 июля. УНН. Почти 2 тысячи жителей Ровенской области продолжают лечение от COVID-19, пишет УНН со ссылкой на Facebook главы Ровенской ОГА Виталия Коваля.

По состоянию на вечер 8 июня в Ровенской области диагностировано 4371 случаев заболевания коронавирусом, преодолели болезнь 2356 жителей области.

“По состоянию на вечер 8 июля в Ровенской области зарегистрировано 22 новых случаев заболевания COVID-19. Возраст больных от 3 до 70 лет. Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 4371 случай заболевания коронавирусной болезнью. В области 79 летальных случаев, вызванных COVID-19. Преодолели болезнь 2356 жителей области”, — написал Коваль.

На проверке в лабораториях области 485 образцов.

Добавим, что в Украине зафиксировано 50 414 случаев болезни, из них 1306 летальные.