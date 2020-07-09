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Пандемия: в Бразилии уже свыше 1,7 млн больных COVID-19, почти 68 тысяч человек

Пандемия: в Бразилии уже свыше 1,7 млн больных COVID-19, почти 68 тысяч человек

КИЕВ. 9 июля. УНН. Число случаев заражения COVID-19 в Бразилии превысило 1,7 миллиона, скончались почти 68 тысяч человек, сообщает Министерство здравоохранения страны, отмечает УНН.

Согласно информации минздрава, за последние сутки в Бразилии зафиксирован 44 571 новый случай заражения коронавирусом, скончались еще 1223 человека.

Общее число выявленных случаев инфекции в Бразилии достигло 1 713 160, умерли 67 964 пациента с COVID-19. По данным министерства, выздоровел 1 020 901 человек.

Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.

В тоже время стоит отметить, что согласно данным местного телеканала Globo — в стране 1 716 196 инфицированных, среди которых — 68 055 погибли. Согласно данным ВОЗ — в стране 1 623 284 случаев COVID-19, 65 487 человек — погибли.

Источник: УНН
Теги: Бразилия, Коронавирус
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