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Антирасистские протесты: генеральный прокурор США заявил, что среди полиции есть предубеждения к афроамериканцам

Антирасистские протесты: генеральный прокурор США заявил, что среди полиции есть предубеждения к афроамериканцам

КИЕВ. 9 июля. УНН. Многие сотрудники правоохранительных органов в США склонны к чрезмерно подозрительному отношению к темнокожим гражданам. Такое мнение выразил в среду в интервью журналистам телеканала ABC министр юстиции — генеральный прокурор США Уильям Барр, отмечает УНН.

По его мнению, среди полицейских в США “широко распространено то, что к афроамериканцам относятся с особым подозрением”. Как полагает министр, многие блюстители закона с предубеждением относятся к темнокожим гражданам и в меньшей степени склонны сомневаться в их причастности к преступлениям. По словам Барра, властям следует “заняться этим вопросом”.

Министр отметил, что данная ситуация стала более ясна для него в свете смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Барр выразил надежду на то, что произошедшее “станет катализатором нужных изменений” в обществе.

Глава Минюста США подчеркнул, что не считает целесообразным сокращать финансирование полиции. К этому призывали некоторые правозащитные организации после смерти Флойда. “Нам нужно думать о том, чтобы больше вкладывать в полицию”, — отметил министр.

Вскоре после смерти Флойда все четверо участвовавших в задержании полицейских были уволены, в последующие дни им были предъявлены обвинения. В ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.

Источник: УНН
Теги: США, протесты
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