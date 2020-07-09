Пандемия: в мире уже более 12 миллионов инфицированных COVID-19

КИЕВ. 9 июля. УНН. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в четверг 12 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, отмечает УНН.

По информации организации, коронавирусом заразились 12 009 301 человек, из них 548 822 умерли. Больше всего выявленных случаев инфицирования (3 053 328) приходятся на США, далее следуют Бразилия (1 713 160) и Индия (742 417), а также — Россия (699 749).

Добавим, что согласно данным ВОЗ — в мире было зарегистрировано 11 669 259 инфицированных и 539 906 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 168 957, число умерших увеличилось на 4 147. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Больше всего инфицированных (по данным ВОЗ) зарегистрировано в США — 2 923 432. Далее следуют Бразилия (1 623 284), Индия (742 417), Россия (700 792), Перу (305 703), Чили (301 019), Великобритания (286 353), Мексика (261 750), Испания (252 130), Иран (245 688).