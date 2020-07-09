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Пандемия: МВД Сербии считает массовые беспорядки из-за карантина "попыткой государственного переворота"

Пандемия: МВД Сербии считает массовые беспорядки из-за карантина "попыткой государственного переворота"

КИЕВ. 9 июля. УНН. Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович объяснил последние акции протеста в Белграде попыткой захвата власти теми, кто желает прийти к руководству страной без участия в выборах, пишет УНН со ссылкой на местный телеканал РТС и радиостанцию B92.

По мнению Стефановича акции протеста не были вызваны решением правительства ввести ограничительные меры на фоне новой вспышки коронавируса, а были заранее подготовлены.

При этом глава МВД заявил, что полицейские были достаточно сдержанны, хотя в них бросали камни, бутылки с зажигательной смесью и даже лопаты. Он пообещал, что все, кто причастен к насилию, будут привлечены к ответственности.

Ранее сербское издание “Вечерње новости” сообщало о том, что беспорядки в Белграде вспыхнули после сообщения о возможном введении в городе комендантского часа на фоне нового всплеска заражений коронавирусной инфекцией. Некоторые демонстранты начали нападать на полицейские машины. Утверждалось, что в ответ сотрудники правоохранительных органов применили дубинки и слезоточивый газ.

Брифинг главы МВД Сербии Небойши Стефановича, 8 июля 2020 года:

В середине апреля в Сербии ежедневно заболевали более 400 человек. К концу мая ситуация стабилизировалась, что позволило властям ослабить карантинные меры и отменить режим чрезвычайной ситуации. Однако в последние дни число ежедневно выявленных случаев вновь начало расти. Так, 8 июля в стране заболели 357 человек, что стало одним из самых высоких показателей за три последних месяца.

Источник: УНН
Теги: Сербия, Коронавирус
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